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''REYTİNGİN BATSIN, KANALIN BATSIN''

''Reytingin batsın, kanalın batsın''

RTÜK tarafından son dönemde en fazla ceza verilen diziler listesinin neredeyse zirvesinde bulunan Anne dizisiyle ilgili sert eleştiri.

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Başrollerini Cansu Dere ve Vahide Perçin'in paylaştığı star TV'nin "Anne" yayınlanmaya başladığı günden bu yana birçok kesimin tepkisini çekiyor.

RTÜK tarafından son dönemde en fazla ceza verilen diziler listesinin neredeyse zirvesinde oturuyor. Ancak dizi yayınlandığı gün reyting listesinin ilk üç sırasından düşmüyor.

Bugüne kadarki en ağır "Anne" eleştirisi Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı'dan geldi.

KAZANACAĞIN PARA BATSIN KANALIN DA BATSIN!

O yazıdan satırbaşları:

-Bir kepaze ilişkiler ağı, toplumun en alt düzeyinde bir yaşam.. aşağılanan kadın.. sürekli istismar edilen bir çocuk.. 

- Ne kadar acımasız olursa kadına ve çocuğa karşı, ne kadar alçaklığı sergilerse o kadar reyting alıyormuş. Reytingin batsın!

- Kazanacağın para batsın, alacağın Reklam da.. kanalın da batsın! Toplumsal şiddet üzerine böyle kazandığın para zehir zıkkım olsun!  

Cumhuriyet
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