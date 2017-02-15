Reza Zarrab davasında yeni gelişme

İranlı işadamı Reza Zarrab'ın New York'ta devam eden duruşmasında önemli gelişmeler yaşandı. Zarrab, suçsuz olduğunu ifade ederken duruşma Ağustos ayına ertelendi.

Cnn Türk'ün haberine göre, Reza Zarrab'ın New York'ta devam eden davasında bugün savcı Preet Bharara'nın talebi görüşüldü.

Bharara'nın Kirkland and Ellis hukuk firmasının Zarrab'ı savunmasına yaptığı itiraz reddedildi. Duruşmada suçsuz olduğunu beyan eden Zarrab'ın avukatlarından Ben Brafman da hakimin kararından memnun olduklarını açıkladı.

Duruşma Ağustos ayına ertelendi.