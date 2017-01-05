REZA ZARRAB YARGIÇ KARŞISINDA

Reza Zarrab yargıç karşısında

ABD'de tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab yargıç karşısında çıktı.

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Kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab, bugün New York’ta yargıç karşısına çıktı.

Zarrab'ın savunmasını üstlenen bazı avukatların, davada adı geçen ve Zarrab'ın paratransferleri için kullandığı bankaların da avukatlığını yapıyor olmasının görüşüldüğü duruşmada Zarrab, yargıç Richard Berman'ın sorularını yanıtladı. Zarrab, Yargıç Berman'ın soruları üzerine, 33 yaşında olduğunu ve Türkiye'den lise mezunu olduğunu, Prozac adlı antideprasyon ilacı kullandığını açıkladı.

Zarrab, kendisini savunan avukatların, davada adı geçen bankaların da avukatlığını yapıyor olmalarının farkında olduğunu belirtti ve yola aynı avukatlarla devam etmek istediğini bildirdi.

Yargıç Berman, avukatların durumunun görüşüldüğü celseyle ilgili kararını daha

DHA
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