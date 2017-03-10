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REZALET ! KİLYOS PLAJINDAN 33 TON ATIK TOPLANDI

Rezalet ! Kilyos plajından 33 ton atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, molozların döküldüğü Kilyos Plajı sahillerinden 33 ton atık toplandığını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamaya göre, Kilyos sahili temizlik çalışmaları kapsamında, 6 Mart Pazartesi gününden itibaren yaklaşık 5.000 poşet, 33.000 kg atık toplandı. Büyük oranda temizlenen bölgede çalışmalar devam ediyor.

Çalışmada Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizlik ekipleri , İSTAÇ ve Atık Yönetimi Müdürlüğü temizlik ekipleri görev aldı. Su altı temizliği için dalgıçlar ile çalışma yapılması planlandı. Ancak hava ve deniz şartlarının uygun olmaması sebebiyle su altı görüşü kısıtlı olduğundan çalışma 13 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

Ayrıca, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri denizde, Çevre Koruma Müdürlüğü denetim ekipleri karadan araştırma ve denetim çalışmalarına devam ediyor.

DHA
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