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REZİDANS BASKININDAN PASAPORT ÇETESİ ÇIKTI

Rezidans baskınından pasaport çetesi çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta sahte pasaport düzenledikleri öne sürülen Nijerya uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

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Esenyurt'ta, bir rezidans dairesine düzenlenen operasyonda, sahte pasaport düzenledikleri iddia edilen Nijerya uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine, yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde arama yaptı.

Dairede, 34 sahte pasaport, 10 sahte pasaport yaprağı, 2 dizüstü bilgisayar, renkli yazıcı, ikamet izin kartları, sahte pasaport düzenleme sonucu elde edildiği düşünülen 4 bin 400 dolar, bin 350 avro ve 3 bin 310 lira ele geçirildi.

Operasyonda, Nijerya uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
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