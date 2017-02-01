Rezidansta korkunç cinayet

Başakşehir'de rezidansın 22'inci katında Yavuz Anuk'un(25) feci şekilde dövülerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece "adam öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, maktulü tanımadıklarını belirterek, suçlamayı reddetti. Mahkeme, maktulün bulunduğu yerin şüphelilerin kullandıkları daire önü olması, bazı şüphelilerin binaya giriş çıkış saatleri, şüpheliler ve maktul dışında olayın olduğu katta başka kişinin bulunmaması gerekçeleriyle şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekstil işçisi Yavuz Anuk'un, 28 Ocak Cumartesi günü akşam rezidansın 22'nci katında koridorda kanlar içinde yattığını görenler polise haber verdi. Herhangi bir kurşun izi bulunmayan cesette morluklar tespit edildi. Yavuz Anuk'un cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, polis olayla ilgili şüpheliler Yavuz D., Özkan T., Recep Y., ve Evren G.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"MAKTÜLÜ TANIMIYORUM"

Şüpheli Yavuz D., suçlamayı kabul etmeyerek, "O gün neler yaptığımıza, nerelerde bulunduğumuza dair polise ayrıntılı beyanda bulundum. Maktulü tanımıyorum. O gün 252 No'lu daireye giriş çıkış yapmışsam da olay anında o dairede yoktum. Bu nedenle dairenin ne şekilde dağıtıldığını, kan izlerinin ne şekilde oluştuğunu bilmiyorum" dedi.



Olayla ilgili tutuklanan Recep Y.’nin sosyal medya hasaplarından paylaştığı fotoğraflarda, elinde silah olduğu görülüyor. Kucağında oturan küçük bir çocuğa tabanca tutturduğu fotoğraf da paylaşımları arasında dikkat çekiyor.

"ÖLEN KİŞİYİ GÖRÜNCE PANİK ATAĞIM TUTTU, KORKTUM VE KAÇTIM"

Şüpheli Özkan T." de "Olay günü söz konusu daireye giriş çıkış yapmadım. Ölen kişiyi tanımıyorum. O gün o daireye giriş çıkış yapmadığım için dairenin dağınıklığını, kan izlerinin bulunma nedenini bilmiyorum. Olay saatinde Beylikdüzü'ndeydim. Olay saatinden sonra söz konusu dairenin olduğu binanın önüne geldim. Asansöre bindim ancak daireye giriş çıkış yapmadım. Dairenin olduğu koridorda ölen kişiyi görünce panik atağım tuttu ve korktum, kaçtım. Polisler aradığında da kendim polis merkezine gittim ve teslim oldum" diye ifade verdi.

"OLAYA KARIŞTIĞIMA DAİR DELİL YOKTUR"

Şüpheli Recep Y.'de şüpheliyi tanımadığını, olay saatinde dışarıda olduğuna dair güvenlik kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek, olaya karıştığına dair hiçbir delil bulunmadığını savundu.

"OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ DAİREDE DE MİSAFİR OLARAK KALIYORDUM"

Suçlamayı reddeden şüpheli Evren G., "O gün Yavuz ve Özkan ile birlikteydim. Ben ve Özkan birlikte alkol aldık. Özellikle ben daha fazla alkol aldım. Hatırladığım tek şey kapının çalınması ile dairede olduğumu anlamam. Kapının çalınmasıyla uyanmış oluşum ve kapıyı açtığımda da önümde yaralı yüzlü bir şahsın yattığını görmem ve polislerle karşılaşmamdır. Poliste fotoğrafları gösterilen ayakkabı, pantolon bana aittir. Bu cins atlet kullanıyorum. Ancak bana fotoğrafları gösterilen atletin bana ait olup olmadığını hatırlamıyorum, tespit edemedim. O tokası çıkmış kemer bana ait değildir. Polislere bana ait üzerinde herhangi bir kan izi bulunmayan mavi marka sağlam kemerimi polislere gösterdim. Bana ait olduğunu da belirttim. Diğer kemeri kabul etmiyorum. O gün aşırı derecede alkollü olduğum ve evde baygın olarak bulunduğum için evin dağınıklığını, kan izlerinin nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Kendimde olmadığım için tam olarak savunmamı yapamıyorum. Eğer hatırlayacağım bir usul var ise bunun uygulanmasını talep ediyorum. Rıza da gösteriyorum. Yeter ki kendimde olmadığım zamanı hatırlayayım. Öleni de tanımıyorum. Zaten olayın meydana geldiği dairede de misafir olarak kalıyordum. Ölen şahsınla hiç karşılaşmadım" diye ifade verdi.

MAHKEME ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme kararında, maktulün bulunduğu yerin şüphelilerin kullandıkları daire önü olduğunu, maktulün sürüklenerek buraya getirildiği kanaati uyandırır kan lekelerinin bulunduğu, şüphelilerin kullandığı dairenin dağıtılmış olduğu, kan izlerinin tespit edildiği, maktulün birçok kişi tarafından darp edilmesini gösterir travmatik bulgu ve darp izlerinin tespit edildiğini belirtti. Mahkeme kararında, aşırı derecede alkollü Evren'in tek başına maktulü öldürecek şekilde kuvvette olacağının hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğini belirtti. Kararda, bazı şüphelilerin binaya giriş çıkış saatleri, şüpheliler ve maktul dışında olayın olduğu katta başka kişinin bulunduğuna dair iddia ve bilgi bulunmayışı, tüm şüphelilerin olayın olduğu zamana yakın saatlerde olay yerinde bulunduklarına dair kuvvetli deliller, şüphelilerin içi dağıtılmış kan izleri olan eve giriş çıkış yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Evde kanlı bulunan bir kısım giysilerin aşırı alkollü olduğu belirtilen Evren'e ait olabileceğini ve olayda kullanıldığı düşünülen kemerin tüm şüphelilerce sahiplenilmediğini belirten mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suça ön görülen ceza süresi, kaçma şüphesi gerekçeleriyle 4 şüphelinin "adam öldürme" suçundan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.