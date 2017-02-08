RIDVAN DİLMEN KENDİNİ BÖYLE ANLATTI

Rıdvan Dilmen kendini böyle anlattı

Referandumu için sosyal medyada ‘Evet’ kampanyasını başlatan eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen konuştu...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başkanlık sistemi olarak nitelendirilen anayasa değişikliği referandumu için sosyal medyada ‘Evet’ kampanyasını başlatan eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, kendisine gelen eleştirilere “Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanı’mızı sevme hakkı yok mu?” sözleriyle yanıt verdi.

“Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradım. 4'ü kabul etti” diyen Dilmen “Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanı’mızı sevemez miyim?” ifadelerini kullandı.

TRT SPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programına katılan Dilmen’in açıklamaları şöyle:

“Evet kampanyası için 5 arkadaşımı aradım. 4'ü kabul etti. 1 arkadaşım ben katılmayayım dedi. Saygı duydum. Ben kimseyi zorla evet kampanyasına sokmam. Önceden arayıp sordum. Bir arkadaşım katılmak istemedi diyorum.”

'HEM ATATÜRK'Ü, HEM CUMHURBAŞKANIMIZI SEVEMEZ MİYİM'

“Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanı’mızı sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanı’mızı sevemez miyim? Ben Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Bütün şiirlerini seviyorum. Sevemez miyim?”

'HADİ KANITLAYIN'

“Cumhurbaşkanımız beni hangi dertten kurtarmış? Hangi işe sokmuş? Ben nasıl nemalanmışım. Hadi belgeleriyle kanıtlayın. Referandum konusundan sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı. Ben kimsenin adamı olmadım. Allah'tan başka da kimseye hesap vermem.”

 

452
Alaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubuAlaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubu
“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”
''AK Parti’de ByLock’çu çıkmadı''''AK Parti’de ByLock’çu çıkmadı''
Bahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptıBahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptı
Caner kimle evlenmek istediğini açıkladıCaner kimle evlenmek istediğini açıkladı
Poşet dolusu para buldu !Poşet dolusu para buldu !
Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklifÖzal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif
Başbakan'dan CHP'ye sert eleştirilerBaşbakan'dan CHP'ye sert eleştiriler
Ayhan Çarkın tahliye edildiAyhan Çarkın tahliye edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS