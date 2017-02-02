Rıdvan Dilmen'den "Şeytan" itirafı

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, beINSports’ta katıldığı ‘Soyunma Odası’ programında son günlerde yeniden gündeme gelen lakabı "şeytan"ı sevmediğini söyledi. Referandum kampanyasında "evet" zincirini başlatan Rıdvan'ın lakabı nedeniyle "şeytana uyma hayır de" sloganıyla hayır kampanyası yapılıyor.

Dilmen, futbolculuk yıllarında ön libero mevkisinde görev yapan Fatih Terim‘in lakabının ‘Samantha‘ olduğunu açıkladıktan sonra şunları söyledi:

“Fatih Terim’in lakabı Samantha idi. Tatlı cadı demektir. Fatih hoca futbolcuyken libero oynardı. Çizgiden çok top çıkarırdı. Lakabı o yüzden verilmiştir. Benim lakabım şeytan ise oyun zekamdan dolayı koyulmuş. Hem süratim, hem oyun zekamdan dolayı verilmiş. Ancak lakabımı sevmiyorum ben.”