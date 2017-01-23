Rihanna "Nusret" tişörtü giydi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Nusret’in tuz dökme hareketine kayıtsız kalmadı. Rihanna Nusret’in tuz dökme resminin olduğu tişört ile görüntülendi

Türkiye’nin en ünlü etçisi Nusret‘in ünü artık Türkiye sınırlarını aştı. Nusret’in ilginç tuz dökme hareketi tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. İlk olarak NBA takımlarının kullandığı tuz dökme hareketi, ABD’li ünlü isimler ve şov programlarının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck’te Nusret’in tuz dökme hareketi karikatürü bulunan bir tişört ile görüntülenmişti. Görünüşe göre Nusret resimli tişörtler çok meşhur olacak. Çünkü dünyanın en ünlü şarkıcısı Rihanna‘da Nusret’in tuz dökme karikatürünün yer aldığı tişört ile görüntülendi.

Nusret’in Dubai şubesi Rihanna’nın Nusret tişörtlü fotoğrafını Instagram hesabından, “Rihanna da bizden giyiniyo” notuyla paylaştı.

İşte Rihanna’nın Nusret tişörtlü o fotoğrafı.