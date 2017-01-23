RİHANNA "NUSRET" TİŞÖRTÜ GİYDİ

Rihanna "Nusret" tişörtü giydi

Dünya starı Rihanna, Nusret'in tuz dökme hareketinin olduğu tişörtü giydi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Nusret’in tuz dökme hareketine kayıtsız kalmadı. Rihanna Nusret’in tuz dökme resminin olduğu tişört ile görüntülendi

Türkiye’nin en ünlü etçisi Nusret‘in ünü artık Türkiye sınırlarını aştı. Nusret’in ilginç tuz dökme hareketi tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. İlk olarak NBA takımlarının kullandığı tuz dökme hareketi, ABD’li ünlü isimler ve şov programlarının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck’te Nusret’in tuz dökme hareketi karikatürü bulunan bir tişört ile görüntülenmişti. Görünüşe göre Nusret resimli tişörtler çok meşhur olacak. Çünkü dünyanın en ünlü şarkıcısı Rihanna‘da Nusret’in tuz dökme karikatürünün yer aldığı tişört ile görüntülendi.

Nusret’in Dubai şubesi Rihanna’nın Nusret tişörtlü fotoğrafını Instagram hesabından, “Rihanna da bizden giyiniyo” notuyla paylaştı.

İşte Rihanna’nın Nusret tişörtlü o fotoğrafı.

 

 

Rihanna da bizden giyiniyo #salt #saltbae

nusr_et (@nusr_et) tarafından paylaşılan bir fotoğraf (22 Oca 2017, 23:03 PST)

720
Merkez Bankası'ndan döviz restiMerkez Bankası'ndan döviz resti
CIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destekCIA belgelerinde ortaya çıktı: PKK'ya destek
Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !Jet Fadıl'ın yeğeni de iş başında !
Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !
Çeyrek gram altın kapış kapış gidiyor !Çeyrek gram altın kapış kapış gidiyor !
HDP'li milletvekiline beraat kararı !HDP'li milletvekiline beraat kararı !
HDP, CHP'nin ''hayır'' kampanyasına da karşıHDP, CHP'nin ''hayır'' kampanyasına da karşı
Sürücüler dikkat ! Sistem HGS'li araçları tanımıyorSürücüler dikkat ! Sistem HGS'li araçları tanımıyor
''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS