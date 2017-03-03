İlgili hasta olan kişi burundan dolaylı olarak belirli olan fonksiyonel veya şekil bozuklukları üzerine şikayetlerini bildirerek buna göre doktorunun kararları ve bilgilendirmesi üzerine Rinoplasti ameliyatı süreci başlamaktadır. Şekil bozuklukları, kemiklerde sıkıntılar veya burun eti büyümesi üzerine oluşan nefes almakta güçlük çekme ile ilgili fonksiyonel bozukluklar seyir göstermektedir. Öte yandan ikinci bir hasta sorunu olan şekil bozuklukları üzerine cerrahi müdahalelerde bulunularak cerrahi operasyon ve tedavi süreci başlamaktadır. Bunun adı ise “Rinoplasti Burun Estetiği Ameliyatı” olmaktadır.

Rinoplasti Ameliyatı Nedir?

Genellikle hastanın nefes alma sorunu olmayan, sadece şekil bozuklukları üzerine estetik bir rahatsızlık duyulması üzerine tercih edilen estetik ameliyat türüdür. Bununla birlikte aynı zaman’da Septoplasti yani fonksiyonel bozukluklar üzerine ameliyat olan ve beraberinde burnuna estetik yaptırmak isteyen hastalarda Rinoplasti ameliyatını tercih etmektedir. İlgili uzman doktor, Septoplasti ameliyatı ile birlikte Rinoplasti cerrahi operasyonunu da beraberinde yapabilmektedir. Türkiye’de özel hastanelerde veya özel olarak hizmet veren estetik merkezlerindeki uzman doktorlar çok sayıda başarılı cerrahi operasyonlara imza atarak hastaların tedavilerinde büyük bir hassasiyet göstermiştir.

Rinoplasti Ameliyatı Yaş Sınırı Nedir?

Yaş sınırı olarak 17 ila 18 yaş aralığında olan biri ve bu yaşlarında üstünde yer alan(sağlığı elverişli) hemen herkes Rinopasti ameliyatı olabilmektedir. 18 yaş sınırı tamamen burunda bulunan kemik ve kıkırdağın gelişimini tamamlaması üzerine olmaktadır. Bu yaş altındaki kişiler için kıkırdak ve kemik gelişimi tam manasıyla gelişmediğinden ötürü estetik ameliyat önerilmemektedir. Yaş sınırına ek olarak estetik olmak isteyen diğer kişilerin aklındaki bir diğer soru ise Rinoplasti ameliyatı ne zaman olunmalıdır üzerine olmaktadır. Buna cevaben herhangi bir mevsim zorunluluğu bulunmayan Rinoplasti cerrahi işlemlerinde sadece ameliyat sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken bir takım kurallara uyum sağlaması üzerinedir. Ameliyat olan kişi cerrahi operasyondan hemen sonra bu kurallara uyum sağladığı sürece herhangi bir sorun teşkil etmeden mevsimsel sorunu da göz ardı etmektedir.

Rinopasti Ameliyatı Risk Faktörleri

Kuruma veya özel bir hastane ya da kliniğe bağlı olarak cerrahi operasyonu gerçekleştirecek olan doktor, hastaya daha evvelinden olası komplikasyonlara karşın bilgi vermesi gerekmektedir. Rinoplasti ameliyatı çerçevesinde yapılan bu cerrahi operasyonlar yetenekli(profesyonel) bir cerrahın kontrolü altında risk faktörü %1’e kadar inebilmektedir. Başka bir sağlık kuruluşunda risklerden bahsedilmemesi, burun estetiği ameliyatında risk olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle Rinoplasti ameliyatı başta olmak üzere Deviasyon ve Septoplasti ameliyatlarında da meydana gelebilecek komplikasyonlar aşağıdaki gibidir.

• Kanama

• Hemotom/Septum’da Kanlanma

• Burun içinin yapışması, yani Sineşi vakası

• Valf kısmında nefes almayı zorlayan daralmalar, bir diğer anlamıyla burnun dinamizmini bozan etkenler

• Septal perforasyon adı verilen burun ortasındaki duvarda oluşan delik

Rinoplasti Ameliyatı Sonrasında Şişlik ve Morluklar

Daha önceki yıllarda teknik açıdan tıbbi aletlerin ve tekniklerin yeteri seviye de olmaması üzerine Rinoplasti ameliyatı işlemlerinde bir takım sorunlar meydana gelebilmekteydi. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüz estetik ameliyatları çerçevesinde yapılan operasyonlarda hastaların karşılaşabileceği sorunlar minimum seviyeye düşürülerek aynı zaman’da rahat bir operasyon geçirmeleri sağlanmaktadır. Bu sorunlardan biri olan morluklar ve şişlikler birçok cerrahi ameliyatta da olduğu gibi Rinoplasti ameliyatında da olağan bir durum olmaktadır. Bu morluk ve şişlikleri en aza indirgemek adına ameliyatın hemen sonrasında buz uygulamasıyla halledebilinmektedir. Oluşan morluk ve şişlikler 7 ila 10 gün boyunca devam edebilen ufak derli sorunlar arasında yer almaktadır.



Kaynak: http://www.tament.com/tr/icerik/rinoplasti-hakkinda-merak-ettikleriniz/131