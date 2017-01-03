Rita son mesajında ölümden bahsetmiş...

Saldırıda Lübnanlı tanınmış işadamı İlyas Şami’nin kızı Rita Şami (26) de öldü. Annesini 4 ay önce kanserden kaybeden Rita Şami Türkiye’ye gelmeden önce sosyal medya hesabından “Umarım Türkiye’de eğleniriz. En kötü senaryo, bir patlamada ölüp anneme kavuşurum” diye yazmış.

İstanbul’daki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden Lübnanlı Rita Şami’nin, İstanbul’a gelmeden önce Facebooksayfasında “Bir patlamada ölebilirim” yazdığı ortaya çıktı.

Annesini dört ay önce kanserden kaybeden Şami, şu ifadeleri kullandı:

“Umarım Türkiye’de eğleneceğiz. En kötü senaryoda, bir patlamada ölüp anneme kavuşurum."

Lübnan kanalı MTV’ye konuşan bir kaynak ise, “Onu Türkiye’ye gitmekten vazgeçirmeye çalıştım ama arkadaşlarıyla gitmeye karar verdi” dedi.