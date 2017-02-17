''Rıza evde National Geographic izliyor''

Ünlü oyuncular Burak Deniz ve Büşra Develi, önceki gece Cihangir’de görüntülendi. GQ gecesinden çıkarak Cihangir’e gelen ikiliye, Rıza Kocaoğlu’nun sevgilisi Eylül Su Sapan da eşlik etti.

Ödül gecesi için uzun süre hazırlık yaptıkları öğrenilen ikiliden Büşra Develi’nin acıkması herkesi şaşırttı. "Hemen hazırlandım ama Burak bir türlü hazır olamadı. Uzun süre Burak’ı bekledim” diyen Develi, partneri Burak Deniz'e esprili bir serzenişte bulundu.

Utangaç tavırlar sergileyen Eylül Su Sapan ise Rıza Kocaoğlu sorulduğunda, "Rıza yok, evde National Geographic kanalını izliyor" dedi.

Sapan’ın bu sözleri, ‘Kaybedenler Kulübü’ adlı filmde Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı 'Murat' karakterini akıllara getirdi.