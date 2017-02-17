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''RIZA EVDE NATİONAL GEOGRAPHİC İZLİYOR''

''Rıza evde National Geographic izliyor''

Cİhangir'e giden Burak Deniz ve Büşra Develi'ye Rıza Kocaoğlu'nun sevgilisi Eylül Su Sapan da eşlik etti.

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Ünlü oyuncular Burak Deniz ve Büşra Develi, önceki gece Cihangir’de görüntülendi. GQ gecesinden çıkarak Cihangir’e gelen ikiliye, Rıza Kocaoğlu’nun sevgilisi Eylül Su Sapan da eşlik etti.

Ödül gecesi için uzun süre hazırlık yaptıkları öğrenilen ikiliden Büşra Develi’nin acıkması herkesi şaşırttı. "Hemen hazırlandım ama Burak bir türlü hazır olamadı. Uzun süre Burak’ı bekledim” diyen Develi, partneri Burak Deniz'e esprili bir serzenişte bulundu.

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Utangaç tavırlar sergileyen Eylül Su Sapan ise Rıza Kocaoğlu sorulduğunda, "Rıza yok, evde National Geographic kanalını izliyor" dedi.

Sapan’ın bu sözleri, ‘Kaybedenler Kulübü’ adlı filmde Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı 'Murat' karakterini akıllara getirdi.

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Milliyet
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