RİZE EMNİYETİ'NDE FETÖ DEPREMİ

Rize Emniyeti'nde FETÖ depremi

Rize'de FETÖ operasyonunda 18'i emniyet mensubu 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na yönelik operasyonda 18'i emniyet mensubu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve  Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonda 18'i emniyet mensubu 25 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, telefon ve  bilgisayarlarının yedeklerinin alınarak, çeşitli belgelere el konulduğu  öğrenildi.
 
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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