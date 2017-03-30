Rojin tanınmaz halde

Hayranları uzun saçlarını kısacık kestiren ve gotik bir tarza bürünen Rojin’i tanımakta zorlandı. Bir hafta içinde Hamburg, Berlin ve Frankfurt’ta konser veren Rojin “Uzun zamandır film teklifleri alıyorum. Ama benim en büyük hayalim ezidi bir kızın hayatını konu edinecek bir film yapmaktı. Ekibimle birlikte 2 yıldır hazırlığını yapıyoruz. Şu an senaryomuz bitmek üzere. Çekim mekânlarını da belirledik. Yani çok yakında yönetmen koltuğuna oturacağım” dedi.