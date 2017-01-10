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ROL GEREĞİ EKSİ 3 DERECEDEKİ SUYA ATLADI

Rol gereği eksi 3 derecedeki suya atladı

Uzun süredir devam eden Arka Sokaklar dizisinde genç oyuncu Boğaç Aksoy rol gereği eksi 3 derecedeki suya atladı.

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Ekranın uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da çekilen bir sahnede, genç oyuncu Boğaç Aksoy eksi 3 derecede suya girdi.

Hemen her hafta pek çok aksiyon sahnesine tanıklık ettiğimiz Arka Sokaklar'da ‘Volkan' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde sahne gereği ‘-3 derece' soğuk havada denize atladı.

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Sosyal medyada da çok konuşulan sahne sonrası yakışıklı oyuncunun soğuk hava nedeniyle uzun süre şok geçirdiği ve teknik ekibin müdahalesi ile kendisine geldiği öğrenildi.

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