Romanlar referandumda ne diyecek ?

Edirne'de, Roman sivil toplum kuruluşları tarafından "Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu" kuruldu. ROMDEF Başkanı Güyümgüler,"Platform olarak biz 16 Nisan'daki referandumda 'evet' diyeceğiz" dedi.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF), Balkan Roman Birliği (BAROM) ve Edirne Romanlar Derneği (EDROM) öncülüğünde "Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu" kuruldu. ROMDEF Başkanı Erdem Güyümgüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan’daki halk oylamasında "evet" diyeceklerini belirterek, platformla "evet" kampanyası yürüteceklerini söyledi. Güyümgüler, AK Parti hükümeti dönemlerinde Romanların toplumsal statüsünde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Edirne’deki birçok Roman derneğinin platformda yer aldığını belirten Güyümgüler, "Edirne merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 25 Roman Derneği olarak 'Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu' kurduk. Edirne’de oluşturduğumuz bu platform olarak biz 16 Nisan’daki referandumda 'evet' diyeceğiz" dedi. Platformun, Anayasa değişikliği paketini Roman vatandaşlara ayrıntılı şekilde anlatacağının altını çizen Güyümgüler, şöyle devam etti:

"Referandum sürecinde bu kapsamda özellikle belirlediğimiz bölgelerde bilgilendirme toplantıları yapacağız. 6 büyük toplantı yapmayı planlıyoruz. Trakya bazında da toplantılarımız olacak. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeleri ziyaret edip, süreçle ilgili bilgiler vereceğiz. Ayrıca önerilen değişiklikle ilgili bilgilendirici el broşürleri bastırıp dağıtacağız."Son 15 yılda Romanlara yönelik alınan kararlardan ve gelişmelerden dolayı "evet" dediklerini ifade eden Güyümgüler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İskan Kanunu'nun dördüncü maddesinde, 'anarşistler, casuslar, göçebe Çingeneler ülkeye alınmaz' diyordu. Biz Çingenelerle ilgili bu kanun 2006 yılında değiştirildiği için 'evet' diyoruz. Roman mahallelerinde yaşayan Romanlara potansiyel suçlu gözüyle bakılması değiştiği için 'evet diyoruz'. Roman vatandaşlarımızın geçmiş dönemlere bakarak Ak Parti döneminde yaşadığı gelişmelerden dolayı 'evet' diyoruz. Roman vatandaşlar artık Hastane kapılarında rehin kalmadığı için 'evet' diyoruz. Romanlar için 2016-2021 strateji planlandığı ve bu devlet politikası haline geldiği için 'evet' diyoruz. Biz Roman toplumu olarak devlet kapılarında adam yerine konulduğumuz için 'evet' diyoruz. Reisimiz bize değer verdiği için onu çok seviyoruz ve bundan dolayı 'evet' diyoruz.’’