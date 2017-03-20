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ROMANLAR REFERANDUMDA NE DİYECEK ?

Romanlar referandumda ne diyecek ?

Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları, referandumda ''evet'' diyeceklerini açıkladı.

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Edirne'de, Roman sivil toplum kuruluşları tarafından "Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu" kuruldu. ROMDEF Başkanı Güyümgüler,"Platform olarak biz 16 Nisan'daki referandumda 'evet' diyeceğiz" dedi.

 Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF), Balkan  Roman Birliği (BAROM) ve Edirne Romanlar Derneği (EDROM) öncülüğünde "Edirne  Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu" kuruldu.  ROMDEF Başkanı Erdem Güyümgüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16  Nisan’daki halk oylamasında "evet" diyeceklerini belirterek, platformla "evet"  kampanyası yürüteceklerini söyledi. Güyümgüler,  AK Parti hükümeti dönemlerinde Romanların toplumsal  statüsünde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

 Edirne’deki birçok Roman derneğinin platformda yer aldığını belirten  Güyümgüler, "Edirne merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 25 Roman  Derneği olarak 'Edirne Roman Dernekleri Evet İnisiyatifi Platformu' kurduk.  Edirne’de oluşturduğumuz bu platform olarak biz 16 Nisan’daki referandumda 'evet'  diyeceğiz" dedi. Platformun, Anayasa değişikliği paketini Roman vatandaşlara ayrıntılı  şekilde anlatacağının altını çizen Güyümgüler, şöyle devam etti:

  "Referandum sürecinde bu kapsamda özellikle belirlediğimiz bölgelerde  bilgilendirme toplantıları yapacağız. 6 büyük toplantı yapmayı planlıyoruz.  Trakya bazında da toplantılarımız olacak. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı  bölgeleri ziyaret edip, süreçle ilgili bilgiler vereceğiz. Ayrıca önerilen  değişiklikle ilgili bilgilendirici el broşürleri bastırıp dağıtacağız."Son 15 yılda Romanlara yönelik alınan kararlardan ve gelişmelerden  dolayı "evet" dediklerini ifade eden Güyümgüler konuşmasını şöyle sürdürdü:

 "İskan Kanunu'nun dördüncü maddesinde, 'anarşistler, casuslar, göçebe  Çingeneler ülkeye alınmaz' diyordu. Biz Çingenelerle ilgili bu kanun 2006 yılında  değiştirildiği için 'evet' diyoruz. Roman mahallelerinde yaşayan Romanlara  potansiyel suçlu gözüyle bakılması değiştiği için 'evet diyoruz'. Roman  vatandaşlarımızın geçmiş dönemlere bakarak Ak Parti döneminde yaşadığı  gelişmelerden dolayı 'evet' diyoruz.  Roman vatandaşlar artık Hastane kapılarında rehin kalmadığı için  'evet' diyoruz. Romanlar için 2016-2021 strateji planlandığı ve bu devlet  politikası haline geldiği için 'evet' diyoruz. Biz Roman toplumu olarak devlet  kapılarında adam yerine konulduğumuz için 'evet' diyoruz. Reisimiz bize değer  verdiği için onu çok seviyoruz ve bundan dolayı 'evet' diyoruz.’’

AA
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