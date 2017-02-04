Romanya 'af tasarısı'nın iptalini görüşecek

Hükümet binasında basın toplantısı düzenleyen Grindeanu, son günlerde partideki bazı isimlerle bir araya gelerek bu konuda birçok fikir dinlediğini belirtti. Grindeanu ülkenin başbakanı olarak "ikiye bölünmüş bir Romanya" istemediğini vurguladı.

Ülke genelindeki protestoları yakından takip ettiğini aktaran Grindeanu, "Bu konuda birkaç karar aldım. Yarın acil olarak bir araya gelerek, kararnamelerin iptalini görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grindeanu, Romanya halkının karşı karşıya gelmesini istemediğini kaydederek, "Bu süreçte çok fazla bilgi kirliliği oldu ve bu yasayı tam olarak anlatamadık. Romanya'nın gelişmesi ve demokrasi için barış ve istikrara ihtiyacı var." diye konuştu.