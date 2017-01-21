'ROTASIZ GEZGİNLER' OTOSTOP YAPARAK TÜRKİYE'Yİ GEZECEK

'Rotasız gezginler' otostop yaparak Türkiye'yi gezecek

İstanbul’dan 1,5 ay önce "rotasız gezgin" sloganı ile yola çıkan iki arkadaş, otostop yaparak Türkiye'yi geziyorlar.

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İstanbul’dan 1,5 ay önce yola çıkan iki arkadaş, otostop yaparak Türkiye'yi geziyorlar.

Bolulu Nadir Ateş (27) ve İstanbullu Aysima Özkan (22) 9 Aralık 2016'da Türkiye'nin bütün illerini otostopla gezmek için yola çıktı. İzmit, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük'ü otostopla gezen iki genç, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Nadir Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Aysima ile iki rotasız gezgin sloganı ile otostop yaparak güzel Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmek istediklerini, Türkiye'nin bütün şehirlerini gezdikten sonra Gürcistan ve Kıbrıs’ı görmek istediklerini anlattı.

Aysima Özkan ise "Cebimizde 5 kuruş paramız yok. Parasız yaşamak çok güzelmiş. Uğradığımız il, ilçe ve köylerde farklı insanlarla tanışıyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Farklı insanları tanımak, yeni hikayeler duymak, yeni anılar biriktirmek çok güzel. Hikayelerin kimi üzücü kimi ise komik. Bu geziyi 1 yıl içinde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA
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