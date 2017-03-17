Rotterdam Belediyesi’nden protestolara izin çıktı!

Geçtiğimiz cumartesi gecesi, Hollanda’nın Rottterdam kenti tarihi bir diplomatik rezalete sahne olmuştu. Kente giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemiş ve Bakan Kaya sınırdışı edilmişti. Alarm durumuna geçen emniyet güçleri de konsolosluk binası etrafında toplanan göstericilere çok sert müdahalede bulunmuş ve ikinci bir emre kadar gösterileri yasaklamıştı.

SEÇİM BİTTİ YASAK KALKTI!

Önceki gün yapılan Hollanda’daki genel seçimlerin ardından ise kentteki bu yasak sona erdi. Deutsche Welle’nin haberine göre; Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalib’in, Hollanda polisinin geçen hafta sonunda Türk protestoculara muamelesini protesto amacıyla düzenlenecek gösteriye yeşil ışık yaktığı bildirildi. Rotterdam Belediye Başkanı’nın Sözcüsü Lennart de Jong, Türklerin protesto gösterisinin cuma günü TSİ 19.00’da Rotterdam Ana Tren garı önünde gerçekleştirileceğini belirterek, “Türklerin haklarını koruma amaçlı gösteri için başvuruda bulunulduğunu ve gösteriye izin verildiğini’ kaydetti.

Hollanda’da çarşamba günü yapılan genel seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin partisinin kazanmasının ardından Lahey’den de yumuşama sinyalleri gelmiş, Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert ‘Türkiye ile gerilimi yatıştırmak istediklerini, son günlerdeki durumun devam ettirilmesinin anlamının bulunmadığını’ söylemişti.