Rotterdam'da yaşananların hesabı soruldu

Hollanda'nın Rotterdam kentinin Fas kökenli Müslüman belediye başkanı, önceki gece belediye meclisinin oturumunda siyasetçi üyelerin sorularıyla terledi. Rotterdam’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık korumaları, Türk Dışişleri yetkilileri ve protestoculara yönelik tepki çeken uygulamalar, meclisteki oturumda eleştirildi.

BAŞKONSOLOSU SUÇLADI

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, olayların büyümesini neden önleyemediğine ilişkin soruya cevap verirken, Türkiye Başkonsonlosu Sadin Ayyıldız’ı suçladı. Başkonsolos Ayyıldız’ın “yanlış bilgi verdiğini, bu nedenle olayların büyümesini önleyemediğini” ileri süren Aboutaleb, durumu Dışişleri Bakanı Bert Koenders’e ilettiklerini söyledi.



Gergin bir havada geçen oturumda Aboutaleb’e, polise “gerektiğinde vur izni” verildiğini neden sonradan basına açıkladığı da soruldu.



"ÖNCE BAKANI UZAKLAŞTIRMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Belediye başkanı, Türk toplumunda özel timin göstericilere karşı devreye sokulduğu şeklinde bir düşünce olmasını istemediğini, kararın tamamen Bakan Kaya’nın korumalarıyla ilgili olduğunun bilinmesi için bu açıklamayı yaptığını ifade etti.

Aboutaleb, göstericilerin neden daha önce dağıtılmadığı sorusuna ise “Aynı anda iki yerde olunamaz. Önce duruma neden olan mıknatısı, yani bakanı oradan uzaklaştırmayı kararlaştırdık” yanıtını verdi.



‘SEÇİM HESABI NEREDE?’

Belediye başkanı, yerel partilerden Nida’nın lideri Nourdin el Oual’in o gece alınan kararlarda seçimlerin hangi rolü oynadığı sorusuna ise “Siyasi motifle ilgili her ima saçma. 17 saat süren bir kriz yaşadık, hiçbir şey önceden planlanmadı. Biz kabinenin ofisboyu değiliz” şeklinde yanıt verdi. Öte yandan Aboutaleb, kentteki Türk gençlerinin Rotterdam ile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti ve “Ben de burada doğmuş bir gencin omzunda Türk bayrağıyla şehirde motor turu attığını ve gazetecilere ‘büyük lideri’ için burada olduğunu söylediğini gördüğümde ürküyorum” ifadesini kullandı.



SEÇİM BİTTİ İZİN GELDİ

ROTTERDAM Belediye Başkanı Aboutaleb, hafta sonu Hollanda polisinin Türk protestoculara uyguladığı şiddeti protesto etmeyi hedefleyen gösteriye izin verdi. Aboutaleb’in sözcüsü Lennart de Jong, “Gösterinin Türklerin haklarını korumak için yapılacağı söylendi” dedi.