RTÜK, Adnan Oktar'a acımadı !

RTÜK, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın sahibi olduğu ve dini içeriği bulunduğu iddia edilen bir programda dansöz oynatılması nedeniyle A9 kanalına para cezası kesildi.

RTÜK kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın sahibi olduğu, dini içeriği bulunduğu iddia edilen bir programda dansöz oynatılması üzerine A9 kanalına para cezası uygulandı.

Ceza, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "...çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz" ilkelerini ihlalden verildi.

O YARIŞMALARA DA CEZA GELDİ

Üst Kurul bununla birlikte dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve çeşitli "tele alış-veriş" programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü. RTÜK, daha önce yapıldığı gibi telefon yoluyla vatandaşı dolandıran, bitkisel ve cinsel gücü arttırıcı ilaç satanlarla "ara-kazan", "bul-kazan" gibi programlarla ilgili aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.

EVLİLİK PROGRAMLARI

Ayrıca RTÜK dünkü toplantısında, evlilik programlarına yine reklam gelirinin yüzde 2'si oranında ağırlaştırılmış para cezası verilmesini kararlaştırdı. Böylece son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası 17 milyonu aştı.

RTÜK ayrıca, TV8'e akıllı işaretlerin yanlış kullanımı, EM TV'ye de şiddet haberleri nedeniyle müeyyide uyguladı.