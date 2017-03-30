RTÜK, ADNAN OKTAR'A ACIMADI !

RTÜK, Adnan Oktar'a acımadı !

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda dansöz oynatılması nedeniyle A9 kanalına para cezası kesti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

RTÜK, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın sahibi olduğu ve dini içeriği bulunduğu iddia edilen bir programda dansöz oynatılması nedeniyle A9 kanalına para cezası kesildi.

RTÜK kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın sahibi olduğu, dini içeriği bulunduğu iddia edilen bir programda dansöz oynatılması üzerine A9 kanalına para cezası uygulandı.

Ceza, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "...çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz" ilkelerini ihlalden verildi.

58dcc54e2269a222603f08bb.jpg

O YARIŞMALARA DA CEZA GELDİ

Üst Kurul bununla birlikte dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve çeşitli "tele alış-veriş" programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü. RTÜK, daha önce yapıldığı gibi telefon yoluyla vatandaşı dolandıran, bitkisel ve cinsel gücü arttırıcı ilaç satanlarla "ara-kazan", "bul-kazan" gibi programlarla ilgili aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.

EVLİLİK PROGRAMLARI

Ayrıca RTÜK dünkü toplantısında, evlilik programlarına yine reklam gelirinin yüzde 2'si oranında ağırlaştırılmış para cezası verilmesini kararlaştırdı. Böylece son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası 17 milyonu aştı.

RTÜK ayrıca, TV8'e akıllı işaretlerin yanlış kullanımı, EM TV'ye de şiddet haberleri nedeniyle müeyyide uyguladı.

625
-
Darbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul ettiDarbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul etti
Barzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklamasıBarzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklaması
Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılarMete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar
''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...
Adana'da katliamın nedeni belli oldu !Adana'da katliamın nedeni belli oldu !
YGS sonucunu öğrenince intihar etti !YGS sonucunu öğrenince intihar etti !
İngiltere AB'den ayrılma sürecini başlattıİngiltere AB'den ayrılma sürecini başlattı
O teröristin kim olduğu ortaya çıktıO teröristin kim olduğu ortaya çıktı
Baykuş kavgasında bakanlık devreye girdiBaykuş kavgasında bakanlık devreye girdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS