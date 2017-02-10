RTÜK verdiği rekor cezayı kaldırdı

RTÜK, "Müge Anlı İle Tatlı Sert" isimli programa kestiği 1 milyon 320 bin liralık para cezasını kaldırdı.

RTÜK toplantısında Müge Anlı'ya verilen ceza yeniden ele alındı. Tekrir-i müzakere yapılarak, MHP’li üyelerin de desteğiyle kesilen ceza geri alındı.

Sözcü'nün haberine göre, RTÜK, tarihinin en ağır cezasını alan Müge Anlı'nın programı için kestiyi cezayı geri çekmiş. Anlı'nın ATV'de yayınlanan programında “İnsan kaçakçılarıyla canlı bağlantı” nedeniyle 1 milyon 320 bin lira ceza kesilmişti.



Müge Anlı, seri katil zanlısı Atalay Filiz'in arandığı günlerde yayınlanan programında, insan kaçakçılarına telefonla bağlanmış ve Filiz'in kaçırılmasına aracı olmayacaklarını açıklayan kaçakçıları seyirciye alkışlatmıştı. Ayrıca “Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz?” sorusunu da yöneltmişti.



CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Anlı'nın programını “İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi” diyerek RTÜK'e şikayet etmiş bunun üzerine RTÜK, oy çokluğuyla programa ceza kesmişti.