  • FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor
  • İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü
  • Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
  • ''Almanya, MİT'in verdiği listedeki isimleri uyardı''
  • Dışişleri Bakanı'ndan son referandum anketi

RUHANİ'NİN INSTAGRAM PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ruhani'nin Instagram paylaşımı ortalığı karıştırdı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tepki çekti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Nevruz tatilinde, başkent Tahran'a yakın dağ gezisinde spor kıyafetle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması tepkilere neden oldu.

Ruhani'nin, özel İnstagram hesabından, iki genç kız ve bir erkekle dağ yürüyüşü sırasındaki fotoğraf paylaşımına, 17 binin üzerinde yorum yapıldı.

Fotoğrafta, saçlarının çoğu açıkta olan kızların yanında spor kıyafetle poz veren İran Cumhurbaşkanı, birçok kişi tarafından "seçim şovu" olarak yorumlanırken, özellikle muhafazakarlar, Ruhani'nin yanındaki kızların giyiminin, "İslam Cumhuriyeti değerlerine aykırı" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

58d9ebbc18c773283ca4f994.jpg

Eski muhafazakar milletvekillerden Hamid Rasayi de, Ruhani'nin paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorumda tepkisini dile getirerek, hükümetin "ekonomik başarısızlığını" gölgeleme çabaları olduğu iddiasında bulundu.

Öte yandan, Ruhani taraftarları da, İran Cumhurbaşkanı'na desteklerini açıklayan yorumlarda bulundu.

424
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklamaSedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
3 milyar dolarlık servet onlara kaldı3 milyar dolarlık servet onlara kaldı
TRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdiTRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdi
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS