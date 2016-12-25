Rus askeri uçağı düştü ! 91 kişiyi taşıyordu...

Rusya’nın Soçi kentinden Suriye’ye gitmek üzere havalanan Rusya Savunma Bakanlığı’na ait içinde 91 kişinin bulunduğu Tupolev TU-154 tipi olduğu belirtilen uçağın düştüğü belirlendi. Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği açıklanan Rus uçağında askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Bakanlık, 91 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlere göre, uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu ve gazeteciler bulunuyor.

ENKAZA ULAŞILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerine, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı. Yolculara ait eşyaların da bulunduğu kaydedildi.

Uçağın plotaj hatası ve teknik arızadan düşmüş olabileceği dile getiriliyor.

TUPOLEV TU - 154 UÇAĞI 2010'DA GÜNDEME GELMİŞTİ



Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin ölümüyle gelmişti.



Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.