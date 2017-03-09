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RUS ASKERLERİ DE PKK BAĞLANTILI ARMAYI TAKTI

Rus askerleri de PKK bağlantılı armayı taktı

Suriye'nin Menbiç kentindeki Rus askerlerin üniformalarının üzerinde, terör örgütü PKK bağlantılı Menbiç Askeri Konseyi'nin arması olduğu görüldü.

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Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen El Masdar haber sitesinin yayımladığı fotoğraflardaki arma, büyük bölümünü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi'ne ait.

Habere göre fotoğraflar, Rus askerlerin eşliğindeki rejim güçleri, Menbiç'in batısındaki köylerin kontrolünü almak için bu bölgeye girdiği sırada çekildi.

TAMPON BÖLGE OLUŞTURMAK İÇİN ESAD GÜÇLERİNE BIRAKMIŞTI

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ABD destekli SDG kontrolündeki Menbiç’e doğru hareketlenmesi üzerine Menbiç Askeri Konseyi, ÖSO ile arasında tampon bölge kurmak için kentin batısını Suriye rejimine bırakmıştı.

Menbiç Askeri Konseyi, “Fırat Kalkanı'nın sürdüğü cephe hattında bulunan köyleri Suriye devletinin sınır muhafızlarına bırakmak üzere Rusya ile anlaştığımızı duyuruyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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