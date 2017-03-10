Rus askerleri PKK'lı teröristlerle göbek attı

Rus askerleri ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler Menbiç kırsalında dans ederken görüntülendi.
Suriye'deki rejim askerlerine destek amaçlı bölgede bulunan Rus askerleri ve terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de içinde bulunduğu SDG’lilerin Menbiç kırsalında dans ettiler.
Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, videoda Rus askerlerinin de kendi kültürlerine uygun danslar sergiledikleri görüldü.
Rus haber ajanslarına göre, bölgeye gelen Rus askerlerinin taktığı arma, PKK bölgedeki uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi’ne ait.
Rus askerlerin eşliğindeki rejim güçleri, Menbiç'in batısındaki köylerin kontrolünü almak için bölgede bulunuyor.
TAMPON BÖLGE OLUŞTURMAK İÇİN ESAD GÜÇLERİNE BIRAKMIŞTI
Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ABD destekli SDG kontrolündeki Menbiç’e doğru hareketlenmesi üzerine Menbiç Askeri Konseyi, ÖSO ile arasında tampon bölge kurmak için kentin batısını Suriye rejimine bırakmıştı.
Menbiç Askeri Konseyi, “Fırat Kalkanı'nın sürdüğü cephe hattında bulunan köyleri Suriye devletinin sınır muhafızlarına bırakmak üzere Rusya ile anlaştığımızı duyuruyoruz” açıklamasını yapmıştı.