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RUS ASKERLERİ, YPG PAÇAVRASIYLA POZ VERDİ

Rus askerleri, YPG paçavrasıyla poz verdi

Suriye'nin Afrin kentinde Rusya'nın terör örgütü YPG ile üs kuracağı tartışmaları sürerken, Rus askerleri nevruz kutlamalarına katılıp, YPG flamasıyla poz verdi.

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Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracakları tartışmaları süren Rus askerleri dün Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katılarak, PKK'nın bu ülkedeki kolu olarak bilinen PYD'nin silahlı kanadı YPG ve YPJ flamaları ile objektiflere poz verdi. Bölgedeki Rus askerlerinin komatanı olan Tümgeneral Andrey Volkov ise kutlamalar sırasında koluna YPG arması taktı.

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG'nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rus askerlerinin Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'teki nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ'nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.

Rus askerleri, YPG paçavrasıyla poz verdi

DHA
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