RUS BİLİM ADAMINDAN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRACAK BULUŞ

Rus bilim adamından dünyayı ayağa kaldıracak buluş

Sibirya'da bir buzulun altında bulduğu bakteriyle çalışmalar yapan Rus bilim adamı şoke eden bir iddiada bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Moskova Devlet Üniversitesi’nde görevli Anatoly Brouchkov 2009’da Sibirya’da bir buzulun altında bulduğu bakteriyi önce fareler sonra kendi üzerinde denedi. 3.5 milyon yıllık bakteriyi kendisine enjekte eden Rus bilim insanı artık hastalanmadığını öne sürüyor.

Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan Mamut Dağı eteklerindeki bir buzulun altında Bacillus F ismi verilen 3.5 milyon yıllık bakteri keşfedildi. 2009'da bu keşfi yapan ekibin başındaki Moskova Devlet Üniversitesi'nde görevli Anatoly Brouchkov 3 yıl süren araştırmalarında bakterinin hücreleri gençleştirici ve bağışılık sistemini kuvvetlendirici özelliğini keşfetti. 2012'de yapılan laboratuvar testlerinde kobay olarak kullandığı farelerde bu tezinin doğru olduğunu kanıtlayan Brouchkov 3 yıl önce de bakteriyi kendi üzerinde denemeye karar vererek insanlı test çalışmasına başlamış oldu.

The Siberian Times isimli gazeteye deneyin kendi vücudunda nasıl bir etki yarattığını anlatan Brouchkov, "Daha çok çalışmaya başladım. Son iki yıldır bırakın hasta olmayı grip bile olmuyorum. Fareler ve meyve sinekleri üzerinde yapılan başarılı deneylerin ardından, aktive edilmemiş bakteri kültürünü denemenin ilginç olacağını düşündüm" dedi. Brouchkov, Yakut Türklerinin uzun yaşamasının sırrının bölgedeki sularda bulunduğunu iddia ettiği bu bakteri olduğunu düşünüyor. Brouchkov, bakterinin insan vücudunda nasıl pozitif bir etki yarattığı konusunda ise ellerinde net bir bulgu olmadığını söylüyor. Rus bilim insanı "Gerçekte aspirinin nasıl işe yaradığını da bilmiyoruz, ancak yarıyor. Aynı şey burada da geçerli. Mekanizmayı anlayamıyoruz, ancak sonucu görüyoruz. Bakterinin çalışma mekanizmasını anlamak istiyoruz. Ölümsüz bakteriler ve ölümsüz canlıların olduğunu ve bu bakterilerin kendilerini koruyabildikleri için ölmediklerini düşünüyoruz" diyor.

DOĞURGANLIĞI DA ARTIRIYOR

Fareler üzerinde yapılan deneylerde bakterinin doğurganlığı artırdığı ve doğurgan olmayan yaşlı farelerin üremeye başladığı tespit edildi. Bacillus F isimli bakterinin gençleştirici etkisini The Siberian Times gazetesine değerlendiren epidemolog Dr Viktor Chernyavsky, "Bu bakterinin biyolojik olarak salgıladığı aktif maddeler kobay farelerin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu salgılar doğurganlığı da artırıyor" dedi.

PETROL TEMİZLEYEN BAKTERİ

Siberya'nın donmuş toprağında yaşam iksiri adı verilen bakterinin haricinde olağanüstü nitelikte başka bakteri çeşitlerinin de bulunduğu ileri sürüldü. Bu bakterilerden biri petrol moleküllerini yok ediyor. Siberian Times'taki habere göre bu moleküller sayesinde çevredeki petrol atıklarını temizlemek amacıyla bir sistem geliştirilebilir.

1125
Markette iğrenç taciz ! O sapık yakalandıMarkette iğrenç taciz ! O sapık yakalandı
Fahriye Kara için MİT devreye girdiFahriye Kara için MİT devreye girdi
Soylu'dan net mesaj: Yok edeceğizSoylu'dan net mesaj: Yok edeceğiz
Evden kaçan karısının yasak aşkı tarafından bıçaklandıEvden kaçan karısının yasak aşkı tarafından bıçaklandı
Rakı içirip cinsel tacizde bulunduRakı içirip cinsel tacizde bulundu
Reina'nın içinden ilk fotoğraflarReina'nın içinden ilk fotoğraflar
Sosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdıSosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdı
PKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa cezaPKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa ceza
Bahçeli'den sosyal medyadaki o mesajlara sert tepkiBahçeli'den sosyal medyadaki o mesajlara sert tepki
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS