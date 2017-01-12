RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTÇISI İÇİN İLGİNÇ TESPİT

Rus Büyükelçi suikastçısı için ilginç tespit

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın psikolojisi hakkında ilginç bir yorum geldi.

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Nöropsikoloji araştırmacısı Dr. Habip Demirel, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş için ilginç tespitlerde bulunarak, “Suikastçı Mert’in kulak memesi yapışık. Bu tür insanlar hipnotize edilebilecek insanlardır. Mert’in ön iki dişinin arası açık, bu tür insanlar riski severler” dedi.

“Suikastçı Mert’in kulak memeleri yapışık”

19 Aralık günü Ankara’da katıldığı bir sergide, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyerek öldüren Ankara Çevvik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın kulak memesinin yapışık olduğu için bu tür insanların kolaylıkla hipnotize edilebileceğine dikkat çekti. Demirel şunları söyledi: “Suikastçı Mert’in Karlov’u öldürdükten sonra sağ ayağı kalkık. Kişi sol beyinle beraber olduğu için yapacağı şeyi tam kabullenmekte zorlanıyor, tereddüt geçiriyor ama yapıyor. Suikastçı Mert’in kulak memesi yapışık. Bu tür insanlar hipnotize edilebilecek insanlardır. Kulak memesi bitişik, küçük ve yapışıksa bu kişiler bağımlı kişilerdir. Mert’in ön iki dişinin arası açık, bu tür insanlar riski severler. Videolarda da izlendiği gibi, Mert’in başparmakları devamlı hareketli, sürekli eliyle oynuyor, gerginlik var ve burnunu kaşıdı. Çünkü yaptığı konuda tereddütlü. Kulak memeleri küçük ve bitişikse sizin yanınızdaysa size bağımlı, annesinin yanındaysa annesine bağımlıdır. Böyle birini koruma olarak arkanıza alacaksanız, bu birebir size bağımlı olacak. Yoksa başkasına da bağımlı olabilir.” 

İHA
2004
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