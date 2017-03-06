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RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTINDA BİR RUS KADIN TUTUKLANDI

Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı polis Mevlet Mert Altıntaş'la olaydan önce görüştüğü belirlenen Rus kadın tutuklandı.

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Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada FETÖ'cü katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ekaterina B. isimli Rus bir kadınla kasım ayı içinde telefon irtibatı tespit edildi. Rusya'dan getirilen bayanları Ankara'da işadamlarına pazarladığı iddia edilen kadın şüpheli cezaevine gönderildi.

İLGİNÇ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

19 Aralık 2016 günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde FETÖ mensubu Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Andrey Karlov soruşturmasında, suikastçıya ilişkin ilginç bilgiler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katil ile irtibatı belirlenerek gözaltına alınan Ekaterina B.'nin Rusya'dan getirilen kadınları pazarladığı tespit edildi.

İfadesinde, Mevlüt Mert Altıntaş ile görüşmediğini ileri süren ancak WhatsApp üzerinden mesajlaştığını kabul eden Rus şüpheli, 2 internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdığı iddialarını da doğruladı. Ekaterina B.'nin internet sitesi üzerinden anlaştığı erkekler ile Rus hayat kadınlarını Ankara'daki 5 yıldızlı otellerde buluşturduğu ve fuhuşa aracılık ettiği tespit edildi. Şüpheli bu işler için Ankara Çankaya'da bulunan bir kuaförün de kendisine yardım ettiğini kaydetti.

DİJİTAL İNCELEME SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan Ekaterina B., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Sevk yazısında, şüpheliden elde edilen dijital materyaller üzerindeki incelemenin bitmediği, Mevlüt Mert Altıntaş ile arasındaki irtibatın tüm yönleriyle ortaya çıkarılamadığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nce sorgulanan şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suikastçı polis memuru Altıntaş'ın, Rusya Kültür Merkezi'yle irtibatlı olduğu belirtilen Ekaterina B. isimli 33 yaşındaki Rus bir kadınla irtibatı belirlendi. 21-23 Kasım 2016'da ikili arasında telefon görüşmesi yapıldı. Ayrıca WhatsApp üzerinden mesajlaşma gerçekleştirildiği saptandı.

Sabah
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