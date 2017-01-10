Rus büyükelçinin adı o sokağa verildi

Ankara'da katıldığı sergi açılışında, uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismi, büyükelçiliğin bulunduğu ve kendisinin de ikamet ettiği Karyağdı Sokak'a verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, belediye meclisi kararının bir nüshasını Karlov'un eşi Marina Karlov'a verdi.

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ismi, Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in önerisiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile Ayrancı Mahallesi'nde bulunan Karyağdı Sokak'a verildi. Başkan Gökçek, Karlov'un isminin Karyağdı Sokak'a verilmesine ilişkin meclis kararını, eşi Nevin Gökçek ile birlikte Karlov'un eşi Marina Karlov'a takdim etti. Gökçek, Marina Karlov'a taziyede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Sayın Karlov'un bir cinayete kurban gitmesi dolayısıyla Türkiye olarak ziyadesiyle üzgünüz. Ve büyük bir mahcubiyet yaşıyoruz. Ama terör her yerde görevini yapıyor amaçları doğrudan doğruya Rusya ve Türkiye ilişkilerini bozmaktı. Cinayeti kimin işlediği aşağı yukarı kimin işlediği ortaya çıktı. FETÖ ve onun bağlı olduğu güçler, Rus-Türk ilişkilerini bozmak için bunları yaptı. Ama gerçekler ortaya çıkınca işler tersine döndü. Biz sayın Karlov'a olan sevgimizi ve ayrıca Türkiye-Rusya dostluğunu simgesi olarak KArlovun anısına dün Büyükşehir belediye meclisinden karar alarak, elçiliğin önüğnde bulunan eski adıyla Karyağdı sokağın adını Andrey KArlov olarak değiştirdik. İstedik ki hanımefendinin önünde bu töreni yapalım. Kendisine hem bunun belgesini verelim hem de aynı zamanda Türkiye Rusya dostluğuna simge olması için ayrıca bir vazomuzu hediye edelimi istedik" diye konuştu.

Başkan Gökçek, açıklamanın ardından Marina Karlov'a belediye meclis kararını verdi. Marina Karlov, "Eşim Andrey Karlov Türk-Rus ilişkilerinin pekiştirilmesi için büyük çaba sarf etti. İlişkilerimiz pekiştirilerek çok iyi olacak. Biz Türkiye'yi çok severiz, teşekkür ederiz" dedi. Törenin ardından belediye ekipleri, büyükelçiliğin bulunduğu sokağa gelerek, tabelaları değiştirdi.