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RUS DİPLOMATLAR ABD'Yİ BÖYLE TERK ETTİ

Rus diplomatlar ABD'yi böyle terk etti

Rus diplomatlar bugün sabah saatlerinden itibaren ABD'den ayrılmaya başladı.

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Washington’ın 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland’deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılması kararının ardından, Rus diplamatlar ve ailelerin Maryland’deki Centerville’den dün sabah ayrıldığı görüldü.

Rus diplomatlar ve ailelerinin yaklaşık 8 araba, bir otobüs ve bir kamyondan oluşan bir konvoyla yerel saatle saat 11.35 sularında Centerville’den ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.

Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik oluştu.

KONVOY HALİNDE HAREKET ETTİLER

Rus diplomatlar bir konvoyla Moskova'ya dönüş uçağına binmek için Rusya'dan gönderilen uçağa hareket etti.

ABD Başkanı Barack Obama, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıklamıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istemişti.

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