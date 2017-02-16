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RUS İNTERNET ŞİRKETİ YANDEX'İN KARI ARTTI

Rus internet şirketi Yandex'in karı arttı

Rus internet şirketi Yandex’in net karı geçen yıla göre yüzde 16 artarak 14,1 milyar rubleye yükseldi.

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Şirketten yapılan açıklamada, mobil taksi uygulaması Yandex.Taxi’nin ön plana çıkan başarısı sayesinde Yandex’in 2016 net karının önceki yıla göre yüzde 16 artışla 14,1 milyar rubleye (yaklaşık 240 milyon dolar) yükseldiği belirtildi.

Geçen yıl şirket gelirlerinin yüzde 27 artarak 75,9 milyar rubleye, vergi öncesi karının da yüzde 25 yükselişle 26,1 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Üst Yöneticisi (CEO) Arkady Volozh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirket olarak geliştirilen makro koşullar ve tüm teknoloji platformlarındaki yenilikçi yaklaşımları sayesinde gelirlerini artırmayı başardıklarını kaydetti.

AA
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