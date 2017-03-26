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RUS MUHALİF LİDER GÖZALTINDA

Rus muhalif lider gözaltında

Rus ana muhalefet lideri Navalny, Moskova'daki gösteride gözaltına alındı.

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Rus ana muhalefet lideri Alexei Navalny, binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisine geldiğinde polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan Navalny'nin tutuklandığı bildiriliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen gösteride anamuhalefetin lideri Alexei Navalny gözaltına alındı. Reuters haber ajansı, gelişmeyi dünyaya son dakika olarak duyurdu.

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Bir Reuters muhabiri, alana gelen Navalny'nin Tverskaya Caddesi'nde polis arabasına bindirildiğini gördüğünü bildirdi. Muhabir, yüzlerce protestocunun muhalif liderin gözaltına alınışını engellemeye çalıştığını aktarıyor.

Gözaltına alınan Navalny tutuklanırken, Reuters muhalif liderin polis aracına bindirildikten sonra çekilen fotoğrafını da dünyaya servis etti.

Gözaltındayken Twitter'dan mesaj yazan muhalefet lideri, "Çocuklar, ben iyiyim. Beni dışarı çıkarmak için uğraşmayın. Tverskaya'da (Moskova'da ana cadde) yürümeye devam edin" dedi.

Başkan Vladimir Putin'e karşıtlığıyla tanınan Navalny, son olarak yeşil bir boya ile saldırıya uğramış ve kendi fotoğraflarını çekerek dünyada gündem olmuştu.

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Ülke genelindeki protestolara binlerce kişi katıldı. Bunun, Rusya'da son yıllarda görülen en büyük protesto dalgası olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl bir davada suçlu bulunan Navalni, cumhurbaşkanlığı seçiminde Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı.

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