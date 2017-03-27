Rus muhalif lidere hapis şoku

Mahkemeye çıkan ana muhalefet lideri Navalny, polise itaatsizlikten 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası haber ajansları, kararı son dakika olarak dünyaya duyurdu.



Tepe taklak gözaltına alınan gösterici fotoğrafı dünyada ses getirdi, ABD ve AB'den gözaltılara sert kınama mesajları geldi.



Batılı ülkelerden gelen gözaltındaki protestocluarın serbest bırakılması talebini reddeden Kremlin, gösterileri provokasyon olarak nitelendirdi. Moskova yönetimi, gösteriye katılanların para aldığını savunuyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gerçekleşen protestolarda gözaltına alınan ana muhalefet lideri Alexei Navalny, bugün mahkemeye çıktı.

Saatler süren yargılamanın sonucunda çıkan kararı uluslararası haber ajansları son dakika koduyla duyurdu. Navalny, polisin emirlerine karşı gelmekten 15 gün hapis cezası aldı.

Reuters haber ajansı, Navalny'nin mahkemeye girişinde çekilen fotoğrafını servis etti. Muhalif lider ise, Tversky Adliyesi'nde hakim karşısına çıkmadan önce nezarette kendi fotoğrafını çekip Twitter hesabından paylaştı ve altına "Mahkemeden selamlar. Bizim onları yargılayacağımız zaman gelecek" yazdı.

Moskova'da gözaltına alınanların sayısının 500'ü aştığı bildiriliyor. Navalny'nin gözaltına alınmasını engellemek isteyen yüzlerce taraftarı, polisle karşı karşıya gelmişti. Uluslararası haber ajanslarının Moskova'dan dün geçtikleri fotoğraflarda, çok sayıda gözaltı dikkat çekti. Tepe taklak polis aracına bindirilen göstericiyi Reuters foto muhabiri Yuri Maltsev kadrajına aldı, söz konusu kare dünyada ses getirdi.



ABD ve AB öfkeli

Rusya genelindeki son yılların en büyük protestosuna binlerce kişi katılırken, yüzlerce göstericinin gözaltına alınması Batı'dan büyük tepki gördü. Avrupa Birliği (AB) ve ABD, eylemcilerin hemen serbest bırakılmasını istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, "Washington, Rusya genelinde barışçıl gösteriler yapan yüzlerce protestocunun gözaltına alınmasını en sert şekilde kınıyor" dedi. Gözaltıları 'demokrasiye hakaret' olarak gördüklerini vurgulayan Toner, göstericilerin bir an önce serbest bırakılması için çağrı yaptı.

AB ise bu Sabah yaptığı açıklamayla gözaltındakilerin gecikmeksizin salıverilmesini istedi. AB sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada ‘polis müdahalesinin vatandaşların Rusya Anayasasında yer alan ifade ve toplanma özgürlüğü gibi temel haklarını kullanmalarını önlediğini' söyledi.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federice Mogherini'nin sözcüsü, Rusya'dan temel hakları teminat altına almasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Kremlin: Göstericiler para aldı

Öğle saatlerinde açıklama yapan Kremlin ise, göstericilerin serbest bırakılması talebini reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'a göre, Pazar günü gerçekleşen gösteriler bir provokasyon. Moskova yönetimi, gösteriye katılanların Navalny'den para aldığını savunuyor.

Medvedev'in istifası isteniyor

Geçen yıl yargılandığı bir davada suçlu bulunan muhalif lider Alexey Navalny, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı aday olmamamıştı.

Moskova dışında başta St. Petersburg gibi kentlerde binlerce kişinin sokağa döküldüğü gösteriler, Başbakan Dmitriy Medvedev hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir raporun ortaya çıkmasıyla organize edilmişti. Gösterciler, Medvedev'in istifasını talep ediyor.