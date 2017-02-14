Rus ordusu alarma geçirildi

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla hükümet kuvvetleri arasındaki çatışmalar artarken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve genel olarak Batı bölgelerindeki askeri kuvvetleri ani bir kararla, bir askeri tatbikat çerçevesinde savaşa hazır duruma getirdiği bildiriliyor.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Ordusu'na bağlı motorize birliklerin, top bataryalarının, füze bataryalarının ayrıca St. Petersburg hava ve deniz üslerinin savaşa üst düzeyde hazır hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, birliklerin, Rusya'nın Batı bölgelerinde askeri tatbikat yapacakları ifade edildi. Söz konusu açıklamada ayrıca, kararın ani nitelik taşıdığı dile getirildi.

Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla hükümet kuvvetleri arasındaki çatışmalar, son bir hafta içinde giderek şiddetlendi. Ukrayna yönetimi, Rusya'yı, Doğu Ukrayna'da provokasyon yaratarak Ukrayna'ya doğrudan askeri müdahaleye hazırlanmakla suçluyor. Ukrayna yetkilileri, Doğu Ukrayna'da Rus Ordusu'na mensup 6 bin askerin görev yaptığını, bu kişilerin ayrılıkçı birliklere komuta ettiklerini ifade ediyor.