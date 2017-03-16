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RUS OTOMOTİV DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GERİ DÖNDÜ

Rus otomotiv devi Türkiye pazarına geri döndü

Rusya'nın en büyük otomotiv şirketlerinden GAZ Grubu, Türkiye pazarına geri döndü.

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Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu’nun Üst Yöneticisi (CEO) Vadim Sorokin, şirket olarak Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmeye başladıklarını bildirdi.

Moskova’da düzenlenen bir otomobil fuarında konuşan Sorokin, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan kriz nedeniyle Türkiye’deki faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini hatırlattı.

Krizin aşılması sonucu GAZ Grubu olarak Türkiye’deki tesislerde şirket faaliyetlerine tekrar başladıklarını ifade eden Sorokin, "Türkiye’ye Rusya’dan personel göndermeye de başladık. Kısa sürede tam üretime geçtikten sonra oradaki üretim faaliyetlerimizi büyütmek istiyoruz." dedi.

Sorokin, Türkiye’de bu yıl yaklaşık 500 araç satmayı beklediklerini belirterek, "Gazelle" marka araçların ise Türkiye’deki montajında herhangi bir sınırlama olmayacağını söyledi.

Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye’de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.

AA
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