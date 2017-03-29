Rus şarkıcı Tasha olayında garip gelişmeler

Murat Dalkılıç üzerinden yapılan seks içerikli yazışmalar kısa sürede olay olmuş ve Dalkılıç aynı günün akşam saatlerinde, “Kimin kime ne yazdığı, yazılanların hangisinin değiştirildiği ya da konunun diğer herhangi bir yanıyla ilgilenmiyorum ancak beni bu tür bir açıklama yapmak zorunda bırakan Ömer Yeşilbaş bugün itibarıyla benim ekibimde yer alan bir dansçı değildir” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Dalkılıç’ın konuya olan yaklaşımı değişmiş görünüyor.

MURAT DALKILIÇ’TAN ‘BEKLEMEDEYİM’ AÇIKLAMASI

Murat Dalkılıç, geride bıraktığımız akşam dansçısı Ömer Yeşilbaş'ın kendisinin adını kullanarak Rus şarkıcı Tasha'ya ahlaksız mesajlar attığı haberleriyle ilgili konuştu. Şarkıcı, “Mesajların doğruluğunun kesin olarak ortaya çıkması için sosyal medya uzmanları ve avukatlar devreye girdi. Ömer benim 15 yıllık arkadaşım, o yüzden yargısız infaz yapmak istemiyorum. Komplo var gibi duruyor. Maalesef Türkiye'de en fazla siber saldırıya uğrayan sanatçılardanım. Şimdi yargı kararını ve sosyal medya uzmanlarının raporlarını bekliyoruz” dedi.