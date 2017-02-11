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RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ

Rus savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti

Rus Donanmasına ait savaş gemisi bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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Rusya Deniz Kuvvetlerine ait 130 borda numaralı Ropucha sınıfı 112 metre boyundaki “Korolev” adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz’e geçiş yaptı. Dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazından geçişini tamamlayan Rus savaş gemisinin, saat 10.00 sıralarında Karadeniz’e giriş yaptığı kaydedildi. Rus donanmasına ait askeri gemi, yarım saat içinde boğaz geçişini tamamladı.

İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz sularına yol alan Rus gemisine, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

İHA
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