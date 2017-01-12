RUS TAKIMLARI ANTALYA KAMPLARINI İPTAL ETTİ

Rus takımları Antalya kamplarını iptal etti

Yaşanan terör olaylarının ardından Rus futbol takımları da Türkiye’de yapmayı planladıkları kampları birer birer iptal ediyor.

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Türkrus sitesinin Sovyetski Spor gazetesinden aktardığı habere göre; Rusya’nın Premier Ligi’ndeki Lokomotif Moskova takımının ardından Krasnodar ve Zenit de Türkiye kamplarını iptal etme kararı aldı.

Lokomotif kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Belek’te yapılması planlanan kampın yerinin Estepona (İspanya) olarak değiştirildiği duyuruldu.

“BİLİNEN NEDENLERDEN DOLAYI…”

Lokomotif Teknik Direktörü Yuri Semin, “Bilinen nedenlerden dolayı takımı garantiye almak için” bu kararın alındığını söyledi.

Zenit ise Türkiye yerine Dubai’de kampa girdi.

Bu iptal kararlarının, kış dönemini futbol kampları ile doldurarak ayakta kalan pek çok otel için büyük darbe olacağı vurgulanıyor.

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