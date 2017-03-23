Rus turistler sezonu açtı

Antalya'nın Demre İlçesi'nde Rus turist hareketliliği başladı. Bölgede tekne turuna çıkan Rus turistler, denize girip güneşlendi.

Uçak krizi sonrası gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinden sonra tatil için Türkiye'ye gelmeye başlayan Rus turistler, Demre'yi hareketlendirdi. Bir grup Rus turist Çayağzı Limanı'ndan Kekova bölgesine yat turuna çıktı. Rus turistler, yatın önünde güneşlenirken, Kekova'daki Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni izledi. Tur sırasında bir koyda mola verilirken, havanın 17 derece, deniz suyunun ise 16 derece olduğu bölgede bazı Rus turistler denizde yüzdü. Yaklaşık yarım saat süren mola boyunca denizin tadını çıkaran tatilciler daha sonra tura devam etti.

'HER ŞEY HARİKA'

Rusya'nın Ekaterinburg kentinden ilk kez Türkiye'ye gelen Artem Vstugov, "Bize göre bu hava çok güzel. Kekova'da bu güzel havayı görünce, denize atladım. Çok güzel bir tatil geçiriyorum. Su çok güzeldi. Ülkenizde her şey harika" dedi.

'ÜLKEMİZDE HAVA BUZ KESİYOR'

Moskova'dan gelen Artem Zenovyev, "Bir grup arkadaşımla ilk kez Türkiye'ye tatile geldim. Ülkemizde hava buz kesiyorken, burada yaz gelmiş. Denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanlar çok sıcak ve cana yakın. Buradan herkese söylüyorum; Türkiye'ye tatile gelin" diye konuştu.