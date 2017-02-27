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RUS UÇAKLARI ESKİŞEHİR'DEN HAVALANACAK

Rus uçakları Eskişehir'den havalanacak

Rus uçakları bugün Türkiye semalarında gözlem uçuşuna başlıyor.

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Eskişehir'den havalanacak Antonov An-30B'nin uçuşu, maksimum 1900 kilometre menzile ulaşacak. Rus uçaklarının gözlem uçuşları 3 Mart'a kadar sürecek. Geçen yılki uçuşlar, rota üzerinde mutabakat sağlanamadığı için Ankara tarafından iptal edilmişti.

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, 'Açık Semalar Anlaşması' çerçevesinde, Rus uzmanların Antonov An-30B uçağıyla Türkiye semalarında 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gözlem uçuşu gerçekleştireceğini söyledi.

Rıjkov, Rus uzmanların An-30B uçağıyla Türkiye üzerinde gerçekleştirecekleri gözlem uçuşuna bugün başlayacaklarını duyurdu.

Rıjkov "Rus uzmanlardan oluşan bir grup, Rus Antonov An-30B uçağıyla 'Açık Semalar Anlaşması' çerçevesinde uçuş gerçekleştirecek. Gözlem uçuşunun menzili maksimum 1900 kilometre olacak. 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek uçuş, Eskişehir Havalimanı'ndan yapılacak" dedi.

Uçuş süresince Türk uzmanların da uçakta bulunacağını belirten Rıjkov, izlencek rota konusunda iki tarafın da mutabık olduğunu belirtti.

Rıjkov, Rusya'nın bu yıl 3.sünü yaptığı uçuşun üye ülkeler arasında askeri şeffaflığı arttırdığını vurguladı.

2002'de yürürlüğe giren Açık Semalar Anlaşması'nda üye ülkeler birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşları gerçekleştiriyor.

Anlaşmanın 34 imzacısından 27'si aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi ülkelerden oluşuyor.

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