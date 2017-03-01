Rus uçakları YPG'yi vurdu !

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin Rusya tarafından yanlışlıkla bombalandığını açıkladı.

El Bab bölgesinde Suriye rejimi ile rejime bağlı güçler ile Türk güvenlik güçleri ve Türkiye destekli kuvvetlerin yanı sıra PYD/PKK unsurları ve Suriye Arap Koalisyonu güçlerinin birbirine "el bombası fırlatılacak kadar" yakınlıkta bulunduğunu ifade eden Townsend, bu kuvvetlerin DEAŞ ile mücadele ederken birbiriyle çatışmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Son 48 saat içerisinde Suriye rejiminin El Bab’ın güney doğusundaki köyleri DEAŞ’ın elinden almaya yöneldiğini ve Münbiç civarındaki Suriye Arap Koalisyonu unsurlarına çok yakın olduklarını kaydetti.

Townsend, “Aynı zamanda dün Rus ve rejim uçakları DEAŞ’ın elinde olduğunu zannettikleri bir köyü bombaladı. Ancak orası Suriye Arap Koalisyonunun elindeydi Türk ve rejim güçlerinin ilerlediğini görünce DEAŞ’ın oralardan çekildiğini gördüler. DEAŞ çekilince Suriye Arap Koalisyonu o köylere girmişti.” değerlendirmesini yaptı. ABD’li komutan Rus ve rejim saldırılarının Suriye Arap Koalisyonuna kayıp verdirdiğini, ancak rakamları açıklamayacağını söyledi.

RUSYA-ABD UÇUŞ GÜVENLİĞİ ANLAŞMASI

Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.