Rus uzmandan Türkiye itirafı

Türkiye'nin, Fırat Kalkanı operasyonunu bitirmesini değerlendiren Rus askeri uzman emekli Albay Viktor Litovkin, "Türkiye ile daha çok ortak işler yapacağız." dedi.

Rus askeri uzman emekli Albay Viktor Litovkin, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunu bitirmiş olmasına ilişkin olarak, “Sadece Fırat Kalkanı operasyonu sona erdi. Ama Türkiye ile daha çok ortak işler yapacağız. Türkiye olmadan Suriye’de hiç bir sorun çözülemez” dedi.

Sputnik’e konuşan Rus askeri uzman Litovkin konuyla ilgili şunları ifade etti: “Türkiye’nin açıklamasını şöyle değerlendirmek lazım: Bence sadece Fırat Kalkanı operasyonu sona erdi. Türkiye kendi askeri operasyonunu sona erdirdi. Ama Türkiye ile bölgede daha çok ortak işler yapacağız. Bence Türkiye, Rusya ve İran ortak operasyonlar gerçekleştirecek.”

'TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ KESİNLİKLE FAYDALI'

Rus uzman sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ile işbirliğimiz kesinlikle faydalı. Türkiye olmadan Suriye’de hiç bir sorun çözülemez. Türkiye de bölgede IŞİD terör örgütüne karşı mücadele dahil ciddi sorunların çözülmesinden yana. Ankara, Moskova ve Şam Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana.”