RUS VE İNGİLİZ JETLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Rus ve İngiliz jetleri karşı karşıya geldi

İngiliz jetleri, Rus savaş uçaklarının, İngiltere'nin hava sahasına yaklaşması üzerine gözlem uçuşu yaptı.

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Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına yaklaşması üzerine İngiliz jetleri gözlemlemek için havalandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Tayfun tipi jetlerin İngiliz hava sahasına yaklaşan "Tupolev TU 160" tipi iki Rus bombardıman uçağını gözlemlemek amacıyla havalandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, bugün yerel saatle 10.00'da Moray ile Lincolnshire Kraliyet hava üslerinden kalkan İngiliz jetlerinin, İskoçya'nın kuzeyinden başlayarak, kuzeydoğu yönünde İrlanda'nın batısına doğru Rus uçaklarına havada eşlik ettiği belirtildi.

Daha önce de gerginlik yaşanmıştı

İngiltere'nin daha önce de hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarını uyardığı görülmüştü. Rusya'ya ait savaş uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına yakın uçması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait jetler devreye girmişti.

İngiliz savaş gemileri ve jetleri geçen ay da Suriye'den Rusya'ya dönüş yolunda İngiltere karasularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerine, bölgeden uzaklaşana kadar eşlik etmişti.

AA
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