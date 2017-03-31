RUSLAR, ABD ASKERLERİNİ BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Ruslar, ABD askerlerini böyle görüntüledi

Rus televiyzon kanalı, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinin yakınlarında bulunan ABD askerlerini görüntüledi.

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Russia Today (RT) ekibi, ABD askerlerinin görüntülerini DEAŞ'ın 'merkez' olarak kabul ettiği Rakka'da, Tabka Barajı'nın bulunduğu bölgede kaydetti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre RT International muhabiri Lizzie Phelan tarafından Twitter'da da paylaşılan görüntüler, cephe hattına çok yakın mesafede bulunan noktadan elde edildi.

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​DSG TEMSİLCİLERİ: ABD'Lİ ASKERLER BİZİMLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
Öte yandan, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Rakka bölgesinde askeri faaliyetler yürüten, ağırlıklı olarak terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'lilerden oluşan DSG'li yetkili, ABD'li askerlerin bir süredir DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda kendileriyle birlikte hareket ettiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'li askerlerin Rakka'ya gittiğini doğrulamış ancak askerlerin eğit-donat programı kapsamında bölgeye intikal ettirildiğini belirtmişti.

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