RUSLAR AKIN AKIN GELİYOR

Ruslar akın akın geliyor

Türkiye'ye Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 95 oranında arttı.

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Siyasi kriz yaşanan Almanya'dan gelen turist sayısındaki gerileme yüzde 30'u, Hollanda'dan gelen turist sayısındaki gerileme ise yüzde 24.8'i buldu.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,51 azalarak 1 milyon 159 bin 833 oldu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise aynı dönemde yüzde 95,58 oranında arttı.

TURİST KAYBI YAŞADIK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilerle hazırlanan Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Yabancı ve Vatandaşlar istatistiklerine göre, şubat ayında Türkiyeyi ziyaret eden yabancı sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 6,51 azalarak 1 milyon 159 bin 833 oldu.

EN FAZLA ZİYARETÇİ GÜRCİSTAN'DAN

Türkiye'ye Şubat'ta 140 bin 463 kişiyle en fazla yabancı ziyaretçi Gürcistan'dan geldi. İran'dan 130 bin 596 kişi Türkiyeyi ziyaret etti. Türkiye'ye Şubat'ta gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 99,69'unu turistler, yüzde 0,31'ini günübirlikçiler oluşturdu.

Ocak-şubat dönemindeki ziyaretçi sayısı da 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,12 azalarak 2 milyon 215 bin 307 oldu.

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