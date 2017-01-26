RUSLAR İLK ELEKTROMANYETİK SİLAHI TEST ETTİ

Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti

Rus mühendisler, elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek hıza ulaşabilen yeni bir silahı başarıyla test ettiklerini bildirdi.

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Başkent Moskova yakınındaki Shatura Enstitüsünün yüksek basınç araştırma birimi mühendisleri, patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle ateşleme yapan yeni bir silahın testini tamamladıklarını açıkladı. Yeni teknoloji silah, namlusunun içinde her iki tarafında elektromanyetik güç üreticileri olan bir kızakla ateşleme yapıyor.

Uzmanlar, test ettikleri silahtan çıkan merminin saniyede 3 kilometre hıza ulaştığını belirtirken, yayınladıkları videoda silahtan ateşlenen 15 gramlık plastik silindirin santimetrelerce kalınlıktaki alüminyum plakayı deldiği görülüyor.

Normalde konvansiyonel silahlarda mermi çıkış hızı, merminin kalibresine, silahın namlu çapına ve içindeki yiv setlerine bağlı olarak saniyede 330 metre ile bin 800 metre arasında değişiyor.

Elektromanyetik silahın yüksek enerji fiziği çalışmalarında yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Enstitü Direktörü Aleksey Şurpov, "Artık saniyede 4,5 kilometre hıza ulaşabilecek düzenekler yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

Amerikalılar ise aynı teknolojiyi daha büyük ebatlı top türevi silahlara uygulamak üzere çalışmalar yürütüyor. ABD Savunma Bakanlığı, 20 kilogramlık mermiler fırlatan elektromanyetik ateşlemeli bir topun denizdeki ilk denemelerinin bu yıl ve gelecek yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.

AA
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