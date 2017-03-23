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RUSLAR TÜRKİYE'YE AKIN EDECEK !

Ruslar Türkiye'ye akın edecek !

Rusya'nın büyük tur operatörlerinden biri olan Introurist, Türkiye'ye gidecek olan 3.5 milyon Rus turistin olduğunu açıkladı.

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“Rusya’da Türkiye’ye yapılan erken rezervasyonlar bu ülkeyi 2017’de 3-3,5 milyon Rus turistin ziyaret edebileceğine işaret ediyor” Bu tahmin Rusya’nın büyük tur operatörlerinden Intourist’ten geldi.

Ria ajansının bildirdiğine göre, düzenlediği basın toplantısında turist sezonuna ilişkin tahminlerini paylaşan Intourist Genel Müdürü Viktor Topolkarayev, “Eğer önemli bir durum olmazsa, yurtdışı tur satışlarında, Türkiye’nin pazara dönmesi nedeniyle geçen yıla göre belirgin bir artış olacak.

2-3 ay önce Türkiye’ye Rusya’dan bu yıl 3 milyon turistin gideceğini tahmin ederken, bugün gözlediğimiz agresif satış temposu göz önünde bulundurulduğunda, bu tahmini 3,5 milyona çıkarabilirim” dedi.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Yurt dışı tatili için yapılan erken rezervasyonların normalin çok üzerinde olduğunu belirten turizmci, “Yurt dışına turist ilgisi eşsiz bir eğilim ve büyüme gösteriyor. Bu biraz da ürkütücü. Erken rezervasyonlarda ve satışlarda pazarda daha önce olmayan bir durumu görüyoruz” dedi.

World Tourism Forum yöneticisi Bulgut Bagci ise, 2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye 5 milyon turistin seyahat edebileceğini öngörmüştü.

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