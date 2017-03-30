Rüşvet alan kadın bakana 6 yıl hapis

Avrupa Birliği'nin zorlamasıyla yolsuzluğa karşı savaş açan Romanya'da eski bir bakan rüşvet suçlamasıyla hapse giriyor. 2008-2012 arasında Turizm ve Kalkınma Bakanlığı yapan Elena Udrea, önceki gün çıkarıldığı mahkemede 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Udrea, devletten ihale alan şirketlere zamanında ödeme yapmak için rüşvet almakla suçlandı. Eski bakanın rüşvet vermeyen şirketlerin ödemelerini geciktirdiği belirtildi. Udrea, devleti zarara uğrattığı için 3 milyon euro tazminat da ödeyecek.

Suçlamaları reddeden ve temyize başvuran 43 yaşındaki Udrea, “İstihbarat servisleri bana komplo kurdu” iddiasında bulundu.